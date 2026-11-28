L'intervista a Il Messaggero del cittadino italiano che salvò decine di ragazzi dal Constellation: «Chiediamo solo un aiuto per tutte le spese mediche che stiamo affrontando». La compagna e la figlia da quella maledetta notte seguono le cure psichiatriche a proprie spese

A poco più di un mese dal primo anniversario della strage di Crans-Montana — costata la vita a 41 persone nella notte di Capodanno — torna a farsi sentire la voce di Paolo Campolo, il cittadino italiano che salvò decine di ragazzi intrappolati nel locale Constellation sfondando una porta chiusa di un’uscita secondaria. In un’intervista al Messaggero, Campolo denuncia la condizione di abbandono delle cosiddette «vittime dimenticate del rogo»: i sopravvissuti, che portano ancora pesanti conseguenze psicologiche ed economiche senza aver ricevuto alcun sostegno concreto.

Il muro giudiziario e il silenzio sui rimborsi

Fino ad oggi, Campolo e la sua famiglia non hanno ricevuto un solo franco di risarcimento. Lo scorso luglio i giudici del Canton Vallese hanno respinto per la seconda volta la loro richiesta di costituirsi parte civile nel procedimento penale, suggerendo come alternativa di rivolgersi alla fondazione Beloved, creata per assistere anche chi ha riportato gravi traumi psicologici.

A quasi cinque mesi di distanza, però, la situazione è rimasta immobile: secondo quanto riferito da Campolo, la compagna Yulia ha contattato l’organizzazione senza ricevere alcuna risposta. «Io veramente non chiedo niente, se non un aiuto per tutte le spese che stiamo affrontando da quando è iniziata la strage. Avrei dovuto avere più ustioni per loro, per essere considerato una vittima?», protesta l’uomo.

Il peso maggiore ricade sulle condizioni della compagna e della figlia di lei, Polina, entrambe tuttora costrette a sottoporsi a cure psichiatriche a proprie spese. Ai costi medici si sommano i danni nella vita quotidiana. Secondo quanto riporta Il Messaggero Polina ha dovuto interrompere il liceo e cambiare istituto, mentre Yulia ha subito pesanti ripercussioni lavorative a causa delle numerose assenze.

La lettera anonima e le polemiche sulle spese comunali

Oltre al danno economico e psicologico, Campolo denuncia di aver ricevuto nelle scorse settimane una lettera anonima carica di insulti e accuse — da lui attribuita a un ex pompiere di Sion — legata alle sue dichiarazioni pubbliche sulle criticità nei soccorsi durante la notte della tragedia (un tema su cui l’avvocato Ventimiglia ha già depositato una denuncia corredata dalle testimonianze di sopravvissuti e genitori).

Ad alimentare ulteriormente l’amarezza dell’italiano è stata però una recente inchiesta della testata svizzera Watson. Secondo quanto emerso, appena sei giorni dopo il rogo il Comune di Crans-Montana ha ingaggiato consulenti esterni specializzati nella comunicazione di crisi per gestire i rapporti con i media, spendendo complessivamente 63.168 franchi svizzeri per 145,4 ore di lavoro. Una spesa che Campolo giudica inaccettabile di fronte alle difficoltà economiche ancora affrontate dalle famiglie coinvolte.

Il rifiuto dell’invito alla commemorazione

Per queste ragioni, Campolo ha deciso che non parteciperà alla cerimonia ufficiale organizzata dal Comune e dal Canton Vallese per il prossimo primo gennaio, in occasione del primo anniversario della strage, nonostante abbia ricevuto un invito formale. «È proprio tragicomico invitarci», commenta amaro, sottolineando come sulla sua scelta pesi anche il fatto che gli amministratori comunali coinvolti nell’inchiesta giudiziaria siano rimasti al loro posto.