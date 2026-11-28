L'episodio risale al 13 novembre scorso: ma nessuno, tra americani e inglesi, è riuscito a recuperare uno dei sei droni. Nessuno sa se fossero lanci spia o con carichi esplosivi

Lo scorso 13 novembre circa sei droni hanno sorvolato la base britannica della RAF di Lakenheath, nel Suffolk, venendo respinti dai sistemi di difesa aerea delle forze armate statunitensi di stanza nella struttura. A rivelare i retroscena dell’episodio è il Financial Times, secondo cui gli inquirenti sospettano un possibile coinvolgimento dell’Iran.

La dinamica dell’incidente e l’incognita sul carico

Lakenheath — che ospita il 48° Stormo Caccia e rappresenta la più grande base aerea statunitense per velivoli da combattimento in Europa, con quasi 7.000 effettivi — si trovava già da settembre in stato di «allerta Charlie», il secondo livello di minaccia più elevato previsto dal Pentagono. Il 13 novembre è stato diramato un allarme di sicurezza per invitare il personale a restare al riparo, mentre la tecnologia anti-drone americana entrava in azione per neutralizzare l’incursione.

Sebbene l’Aeronautica militare statunitense abbia confermato che l’episodio non ha causato danni a personale, velivoli o infrastrutture, nessuno dei circa sei droni è stato recuperato né dalle autorità britanniche né da quelle americane. Il mancato ritrovamento impedisce di accertare se i velivoli trasportassero un carico utile — come ordigni, esplosivi o apparecchiature per lo spionaggio — lasciando aperte diverse ipotesi operative. Le forze aeree statunitensi in Europa hanno rifiutato di commentare i dettagli dei sistemi di difesa per motivi di sicurezza, limitandosi a esortare la popolazione locale a segnalare eventuali attività sospette.

Il contesto: allarme sicurezza nelle basi britanniche e il piano da 470 milioni

L’episodio di Lakenheath, riporta il Financial Times, si inserisce in una serie di criticità registrate quest’anno presso le installazioni britanniche utilizzate dall’aeronautica statunitense, tra cui un presunto complotto terroristico alla base RAF di Fairford (nel Gloucestershire) che, secondo gli Stati Uniti, sarebbe stato in parte orchestrato da un carcere di New York. Teheran ha tuttavia respinto ogni addebito, negando qualsiasi coinvolgimento.

Per fronteggiare la crescente minaccia, Londra ha varato un piano di investimenti da 470 milioni di sterline destinato a rafforzare la protezione fisica, la sorveglianza e le capacità anti-drone dei siti militari. Secondo quanto riferito da Sky News, la RAF sta già adottando misure concrete, tra cui lo spostamento di alcuni caccia negli hangar durante le ore notturne e l’installazione di reti anti-drone a protezione dei velivoli rimasti all’aperto.

Il dibattito politico sulle infrastrutture vicine

La vicenda ha riacceso anche le polemiche politiche sulla vulnerabilità dei siti strategici. Nick Timothy, deputato conservatore per il West Suffolk e ministro ombra, ha espresso al Financial Times forte preoccupazione per i rischi legati alla centrale solare e di accumulo di batterie Sunnica, in costruzione a soli 2,5 chilometri dalla vicina base RAF di Mildenhall. Secondo Timothy, il Ministero della Difesa avrebbe ammesso di non aver valutato l’ipotesi di sabotaggi o incendi dolosi durante la fase autorizzativa, nonostante gli avvertimenti dell’MI5 sugli attacchi di Stati ostili contro le infrastrutture. Dal canto suo, un portavoce del governo britannico ha replicato assicurando che tutti i progetti vengono sottoposti a un rigoroso iter di pianificazione che tiene pienamente conto dei profili di sicurezza.

(Foto di Kaleb Kendall su Unsplash)