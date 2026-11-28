Il presidente del Senato ha avvertito che un'eventuale cancellazione dell'indicazione del candidato premier sulla scheda rappresenterebbe un aiuto alla sinistra, suscitando le critiche di Pd, Avs, +Europa e dei ricorrenti contro il Melonellum. Sullo sfondo, le indiscrezioni sul possibile scioglimento anticipato delle Camere e il richiamo di Giorgia Meloni alla compattezza della coalizione

Si accende lo scontro istituzionale e politico attorno alla riforma elettorale — ribattezzata Melonellum — in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale. Intervistato alla Versiliana dall’ex esponente del Pdl Gaetano Quagliariello, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha tracciato un perimetro netto su ciò che la Consulta dovrebbe o non dovrebbe modificare del nuovo sistema di voto, scatenando l’immediata reazione delle opposizioni.

Le dichiarazioni di La Russa alla Versiliana

Inizialmente cauto nel prevedere «solo ritocchi» alla legge da parte dei giudici costituzionali, La Russa è poi entrato nel merito del nodo più sensibile della riforma: l’indicazione diretta sulla scheda elettorale del candidato alla presidenza del Consiglio.

Secondo quanto riferito dallo stesso presidente del Senato, un’eventuale cancellazione di questa norma da parte della Consulta «sarebbe un grosso aiuto indebito della Corte costituzionale alla sinistra. La vedrei come un’indebita violazione della Costituzione proprio». La Russa ha difeso la legittimità dell’obbligo per le coalizioni di indicare il nome da proporre al Capo dello Stato — sottolineando come restino ferme tutte le prerogative del Quirinale — e ha attribuito ai giudici un possibile ragionamento politico legato alle difficoltà del centrosinistra nel trovare un candidato unitario rispetto al centrodestra guidato da Giorgia Meloni. Sul punto, come evidenziato dal resoconto giornalistico, lo stesso ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani aveva in precedenza definito l’impianto del Melonellum come un’anticamera del premierato.

La reazione delle opposizioni e dei ricorrenti

Le parole della seconda carica dello Stato hanno provocato una dura levata di scudi da parte dei partiti di opposizione e dei promotori dei ricorsi contro la riforma elettorale. Il capogruppo al Senato del Pd Francesco Boccia ha definito le affermazioni di La Russa «di una gravità istituzionale inaudita», giudicando inaccettabile che la seconda carica dello Stato arrivi «a delegittimare preventivamente una possibile pronuncia della Corte costituzionale, attribuendole finalità di parte politica». Il co-leader di Avs Angelo Bonelli ha parlato esplicitamente di «un’intimidazione della seconda carica dello Stato alla Corte costituzionale» volta ad avvertire i giudici prima ancora della sentenza. Mentre da +Europa sulla stessa linea Riccardo Magi, secondo cui La Russa «entra a gamba tesa sul giudizio che dovrà dare la Consulta». Roberto Zaccaria, coordinatore della rete che ha impugnato la legge, ha denunciato «una presa di posizione senza precedenti, una minaccia alla Corte», mentre da ambienti giuridici si leva l’allarme per il clima di pressione sui magistrati costituzionali.

Lo scenario delle urne in primavera e le mosse di Meloni

La tensione attorno alla decisione della Consulta si intreccia direttamente con il calendario politico. Secondo le ricostruzioni riportate da Repubblica, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni starebbe valutando diversi scenari, tra cui lo scioglimento delle Camere a fine gennaio per andare al voto già a marzo, anticipando così la sentenza della Corte.

Dal palco della Versiliana, pur senza indicare date precise, lo stesso La Russa ha stimato al «51 contro 49%» la probabilità di un ritorno alle urne in primavera rispetto alla scadenza naturale della legislatura, aggiungendo che «la campagna elettorale inizierà a gennaio». Parallelamente, intervenendo all’assemblea di Noi Moderati accanto a Maurizio Lupi — a cui ha riconosciuto la paternità del taglio alla cedolare secca sugli affitti — la premier Meloni ha chiesto compattezza agli alleati di coalizione in vista di quella che ha definito l’avvicinarsi del momento in cui il governo si sottoporrà al giudizio degli elettori.