Per il procuratore di Napoli la strada da seguire resta quella delle demolizioni: «Quando sono arrivato se ne facevano 70 all'anno, ora 180, abbiamo iniziato dalle case dei pregiudicati. Io non voglio funerali di Stato quando ci saranno morti per crolli in zone sismiche»

Duro affondo del procuratore di Napoli Nicola Gratteri contro l’ipotesi di un nuovo condono edilizio. In un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, il magistrato avverte che il provvedimento «in Campania avrà un effetto devastante, comunque verrà formulata la norma», ribadendo che la strada da seguire resta quella delle demolizioni: «Quando sono arrivato a Napoli se ne facevano 70 all’anno, ora 180, abbiamo iniziato dalle case dei pregiudicati. Io non voglio funerali di Stato quando ci saranno morti per crolli in zone sismiche».

«Sanatoria e amnistia devono sparire dal vocabolario»

Secondo Gratteri, termini come «sanatoria, amnistia devono sparire dal vocabolario», poiché l’abusivismo edilizio rappresenta uno dei principali terreni di investimento della criminalità organizzata: «L’interesse primario delle mafie, accanto a droga ed armi, è proprio quello della speculazione edilizia abusiva. Mirano a penetrare nelle imprese edili per accumulare ricchezze e ‘drogare’ il mercato legale, spesso d’accordo con i colletti bianchi».

Il procuratore evidenzia inoltre le ricadute dirette sul territorio, sottolineando come l’abusivismo comporti «anche inquinamento ambientale, di mari, fiumi, canali», oltre a «consumo di suolo senza regole» e «disordine e deturpazione del paesaggio». A ciò si aggiunge un effetto culturale distorsivo: «Il condono nasce come misura straordinaria, ma tende a consolidare i propri effetti nel tempo: adottare ciclicamente una misura di questo tipo genera nei cittadini l’aspettativa di nuove sanatorie».

L’allarme sui Comuni e sul silenzio-assenso

Nel merito tecnico della proposta, Gratteri giudica irrealistica la tempistica ipotizzata per l’esame delle pratiche: è impensabile «che i Comuni, senza risorse o personale competente aggiuntivo, siano in grado di vagliare queste domande, spesso assai complesse, in soli sei mesi, come si propone». Da qui il rischio concreto denunciato dal capo della Procura partenopea: «Il meccanismo del silenzio-assenso rischia di trasformarsi in un lasciapassare generalizzato».

La stoccata sulle retribuzioni dei magistrati

In chiusura, il procuratore interviene anche sul tema delle retribuzioni delle toghe, replicando indirettamente al governo: «Nessun cittadino, quindi neppure la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, può scegliere quali sentenze eseguire e quali no, in uno Stato di diritto funziona così».