Il procuratore capo di Napoli in contropiede dopo il caso degli arretrati da pagare ai magistrati. «C'è la crisi? Allora vale per tutti»

C’è la crisi? E allora tagliatemi lo stipendio. Ma mica solo a me. Il procuratore capo di Napoli Nicola Gratteri va controcorrente, come sempre, e si dice pronto a rinunciare a una parte del suo stipendio, purché lo facciano anche parlamentari e funzionari di Stato. «Se c’è crisi, c’è crisi per tutti. E allora diminuiamo lo stipendio dei magistrati. Io guadagno oggi 8.500 euro al mese e sono a fine carriera. Quindi abbassatemi lo stipendio di 1.000 euro, ma poi per coerenza e proporzionalmente, abbassiamo lo stipendio dei dirigenti pubblici che guadagnano più di 8.500 euro al mese e anche ai parlamentari che, sommando tutti i benefit, arrivano a 15mila euro e vanno mediamente due giorni e mezzo a settimana in Parlamento», è la proposta di Gratteri dal palco del congresso dell’Anm a Napoli.

Gli arretrati a magistrati e funzionari

Intervenendo sulla polemica sugli arretrati da pagare ai magistrati, Gratteri polemizza con Giorgia Meloni, accusata di cercare consenso facile. Poi ricorda come «ai funzionari di Palazzo Chigi è stato aumentato lo stipendio di 540 euro, e gli arretrati sono stati dati in un’unica soluzione».