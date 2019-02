Arrestati genitori di Renzi, ecco le carte dell'indagine

Sono accusati di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni, i genitori di Matteo Renzi, Tiziano e Laura, finiti oggi pomeriggio agli arresti domiciliari.

Nel provvedimento di 97 pagine, si legge che "i reati per cui si procede consentono l'applicazione della misura cautelare richiesta essendo puniti tutti con pena non inferiore nel minimo a 5 anni"

E soprattutto, che "il modus operandi adottato da Renzi Tiziano e Bovoli Laura affinché Eventi 6 potesse avere a disposizione manodopera senza essere gravata di oneri previdenziali e fiscali è consistito nel costituire tre cooperative, poi destinandole all'abbandono appena raggiungevano uno stato di difficoltà economica"

Una difficoltà, prosegue il gip di Firenze "Più che prevedibile in considerazione che sulle stesse gravava l'onere previdenziale e per una anche l'onere fiscale derivante dall' emissione di fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire il credito di imposta ad Eventi 6".