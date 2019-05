Ecco quanto spende Salvini per la sua propaganda Facebook

Non basta una pagina seguita da 3 milioni e 700 mila utenti. Siamo in piena campagna elettorale e bisogna fare propaganda, anche spinta, anche a pagamento sui social. Qualche utente se ne è accorto e ha iniziato a pubblicare - insieme alle proprie critiche personali - gli screenshot di alcune delle inserzioni Facebook pagate da Matteo Salvini o chi per lui per chiamare a sé più pubblico possibile.

Attraverso la piattaforma Libreria Inserzioni, uno strumento fornito da Facebook, è possibile individuare ogni singolo post sponsorizzato, scoprire quanto è stato speso e persino alcuni dati sul pubblico raggiunto, come ad esempio l'età, il sesso e la regione dove l'inserzione è stata visualizzata.

Una delle inserzioni attive della pagina Facebook ufficiale di Matteo Salvini riguarda il post dove annuncia l'appuntamento del 18 maggio a Milano in Piazza Duomo. Secondo quanto riporta il social network, l'inserzione è attiva dal 6 maggio 2019 e il denaro speso si aggira tra i mille e cinque mila euro.

Troviamo anche i dati relativi all'inserzionista, tutti pubblici. A sponsorizzare questo post è il suo partito, la Lega,

È possibile osservare anche le inserzioni non attive, andando ad osservare quanti post e video auto-celebrativi vengono sponsorizzati. Uno di questi è quello del suo incontro pubblico a Pavia, spendendo una modica cifra dai mille ai 5 mila euro.

Le spese della Lega non si concentrano solo sulla celebrazione del proprio leader, ma vengono spesi soldi anche per attaccare l'avversario. Per il video dove mostra i suoi contestatori a Firenze, la Lega ha speso dai mille ai 5 mila euro tra il 5 e l'otto maggio 2019.

Passiamo a un altro video, quello dove un ragazzo dalla pelle nera viene fatto scendere da un treno perché - secondo quanto riportato nel post di Salvini e da alcuni siti online - sprovvisto di regolare biglietto. L'uomo avrebbe reagito con violenza contro, secondo quanto è stato diffuso online, il capotreno e un poliziotto in borghese. Per pubblicizzare il video sono stati spesi dai 100 ai 499 euro, ma l'inserzione è stata avviata solo oggi, 10 maggio 2019 e risulta ancora attiva.

Per i la sua foto con le braccia conserte e lo slogan «#portichiusi» dai mille ai 5 mila euro.

Per il video dell'intervento di Alessandra Moretti durante la trasmissione Dritto e Rovescio, relativo alla polemica sulle tendine per coprire temporaneamente i simboli religiosi in una cappella comunale e sconsacrata di cui abbiamo parlato in un articolo di fact-checking, le somme spese aumentano: dai 5 mila ai 10 mila euro.

L'auto-celebrazione risulta comprensibile, si potrebbe fare altrettanto per gli scontri politici e ideologici purché corretti, ma vengono sponsorizzati anche video di violenza. Ecco per cosa spende lo staff della Lega per diffondere la propria propaganda su Facebook. Nota «positiva» è che qualche volta il social network interviene e rimuove l'inserzione che viola le proprie normative pubblicitarie.