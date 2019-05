Insulti, battute sessiste e razziste su Twitter, bufera sul capo di gabinetto della Provincia di Trento

Ritenuto il braccio destro dell’assessore Achille Spinelli, avrebbe utilizzato Twitter per insultare le donne in sovrappeso, i musulmani, i giornalisti «scribacchini» e i «ne**i».

«Bloccato dalla Carfagna, peccato. L’ho sempre considerata gnocca, non intelligente o capace. Ma gnocca sì». È uno dei tanti tweet a sfondo sessista attribuito al capo di gabinetto dell’assessorato allo Sviluppo economico della provincia di Trento, Ivan Cristoforetti, che ha suscitato polemiche in ambito politico e non solo.

Gli insulti

Ritenuto il braccio destro dell’assessore Achille Spinelli, avrebbe usato su Twitter l’account “Iάννη Χριστός” per insultare le donne in sovrappeso, i musulmani, i giornalisti «scribacchini» e i «ne**i». Secondo Il Dolomiti, diverse sono state le persone che in questi mesi si sono viste costrette a bloccare il profilo riconducibile a Cristoforetti: da Mara Carfagna (protagonista del tweet già citato) a Vittorio Zucconi, fino al giornalista Udo Gumpel.

Le reazioni

I tweet sono stati rimossi ma hanno suscitato la reazione delle forze politiche di opposizione alla giunta Fugatti. A partire dal consigliere provinciale di Futura Paolo Ghezzi, che ha presentato un’interrogazione, al gruppo consiliare del Pd, fino al grillino Filippo Degasperi. Critiche anche dalla Cgil del Trentino e dal comitato Non Ultimi.

L’indagine

Intanto, dalla Provincia fanno sapere che sono in corso verifiche sull’episodio: «L’assessorato sta acquisendo informazioni prima di assumere una decisione in merito». Nei mesi scorsi si era sollevato un polverone su un altro capo di gabinetto della giunta provinciale, Marika Poletti, costretta a dimettersi per un tatuaggio con una svastica e un video che la ritraeva mentre cantava un inno nazista.

Leggi anche: