Europee 2019 in Belgio, estrema destra in ascesa nelle Fiandre

Per ora il partito di estrema destra Vlaams Belang sembra essere in ascesa

Ore 00:08 – Il conservatore N-VA in calo ma rimane il primo partito, al 16%. Il partito del premier Charles Michel è al 7.3%. Successo per il partito dei Verdi che guadagna un 3,14% e diventa il quinto partito del Paese. Zakia Khattabi ha affermato: «Questa sera, l’onda verde si è amplificata. Abbiamo ampiamente vinto la nostra scommessa, quella di riaffermare chiaro e forte il progetto dell’ecologia politica».

Ore 23:38 – In Vallonia il Partito Socialista è il primo partito. Elio Di Rupo sarà alla testa del Parlamento regionale.

Ore 23:00 – Oltre che scegliere gli europarlamentari, i cittadini sono stati chiamati a votare per le elezioni federali e regionali. Il Paese è politicamente diviso, con le Fiandre che secondo i sondaggi voteranno a destra e la Vallonia e Bruxelles che sembrano tendere a sinistra.

Secondo i risultati parziali, nelle Fiandre il partito di destra Alleanza Neo-Fiamminga (N-VA) è in calo, mentre il partito di estrema destra Vlaams Belang è in ascesa. Il presidente di N-VA, Bart De Wever, ha dichiarato: «Abbiamo perso queste elezioni, ma restiamo il più grande partito delle Fiandre».

In Vallonia, la regione di Bruxelles, i risultati si fanno attendere. Il partito socialdemocratico di Charles Michel ha subito negli ultimi mesi un forte calo di popolarità, anche in seguito al collasso del governo in dicembre in seguito ai dissidi all’interno della coalizione sul migration compact.

Da sapere: