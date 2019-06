Grandi navi in Laguna, il ministro Costa: «Presto un piano pro-ambiente»

«Dobbiamo salvaguardare l’ambiente ma non deprimere per questo l’economia», dice il ministro da Torino

«Entro il mese di giugno verrà data alla luce una proposta che il governo farà» sulle grandi navi in Laguna. Così il ministro dell’Ambiente Sergio Costa – a margine di un evento a Torino, risponde a chi gli chiede cosa stia facendo il governo dopo l’incidente avvenuto a Venezia tra una nave da crociera e una imbarcazione turistica.

«Dobbiamo salvaguardare l’ambiente ma non deprimere per questo l’economia», dice il ministro in conferenza stampa. «Secondo me le due cose possono collimare. Ci stiamo lavorando insieme al ministro Toninelli, con il Comune di Venezia, la Regione Veneto e i gli altri Comuni rivieraschi. Entro fine giugno vedrà la luce una proposta condivisa con il territorio».

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

