Vendita Palazzo a Milano, Corte dei Conti indaga sul viceministro Garavaglia

Il viceministro della Lega Massimo Garavaglia è indagato dalla Corte dei Conti per danno erariale per la «vendita sottoprezzo» del Palazzo Beretta a Milano. Un danno il cui valore oscillerebbe tra i 2 e 13 milioni di euro per la vendita e di altri 6 milioni per la locazione.

Secondo i pm contabili Garavaglia quando era assessore lombardo avrebbe assunto «un ruolo propulsivo del procedimento contrattuale» della vendita da parte di Ats Milano di un palazzo «pressando per la conclusione della vendita» e svolgendo «per comportamenti di fatto la regia dell’intera operazione, nonostante la posizione di conflitto d’interesse discendente dal cumulo dell’ufficio di consigliere nel cda di Cassa Depositi e Prestiti».

La vicenda risale al 2016, l’immobile, di proprietà della Asl 1 di Milano (oggi Ats) fu venduta Cassa depositi e prestiti per 25 milioni. La Cassa depositi e prestiti ha poi venduto l’immobile a 38 milioni alla società Beni Stabili. La Ats si trovò così a pagare un affitto di 6 milioni l’anno. Una compravendita che gli stessi pm definiscono «dalle finalità incomprensibili».

Leggi anche