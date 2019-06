Tentato furto in tabaccheria: titolare indagato per eccesso di legittima difesa

Furto con sparatoria, nella notte, a Pavone Canavese, alle porte del quartiere San Bernardo di Ivrea. Tre persone hanno preso d’assalto la tabaccheria del paese, ma sono state fermate dal titolare che ha sparato contro di loro, uccidendo uno dei ladri.

L’uomo sottoposto ad un interrogatorio in procura dopo l’accaduto, è ora indagato per eccesso di legittima difesa. A quanto pare il ladro non aveva una pistola ma soltanto un utensile utilizzato per forzare la saracinesca della tabaccheria. Nelle prossime ore il procuratore capo di Ivrea Giuseppe Ferrando e il pm titolare del fascicolo Giuseppe Drammis sentiranno il tabaccaio.

La polizia sta proseguendo con le indagini. I primi elementi riguardano l’orario della sparatoria, avvenuta poco dopo le 3 in via Torino. Poi sarebbero stati sparati sette colpi e la vittima è un uomo originario della Moldavia. I due complici sono riusciti a scappare.

Leggi anche: