Sede di Altaforte davanti a una scuola. La protesta dei genitori: «Siamo preoccupati»

Circa cinquanta metri separano la sede di Altaforte edizioni dall’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini, a Cernusco sul Naviglio, comune in provincia di Milano. Il centro logistico della casa editrice vicina a CasaPound è nato quattro mesi fa nel seminterrato di un ex negozio partner dell’Enel. Dietro le tre vetrine ancora vuote nascerà presto l’omonima libreria. Ne esistono già due, una a Piacenza e una a Bolzano.

La casa editrice è diventata particolarmente nota dopo che la sua ammissione al Salone del Libro di Torino – dove avrebbe dovuto presentare il libro-intervista a Matteo Salvini – era stata prima criticata, poi revocata. Questa volta, ad attirare l’attenzione sulla sede logistica milanese è stato un gruppo di genitori i cui bambini frequentano le scuole elementari o medie al Rita Levi Montalcini.

Il centro logistico di Altaforte a Cernusco sul Naviglio

Il 2 giugno, hanno appeso ai platani che separano le vetrine di Altaforte dal comprensorio scolastico dodici foto d’archivio che ritraggono alcune ripercussioni che ebbe il fascismo su studenti e bambini. La piccola mostra fotografica, intitolata «Alberi della memoria», mirava, spiegano i genitori, a ricordare la sofferenza da cui nasce la nostra democrazia, che non conteneva nessun riferimento a CasaPound né a Salvini.

Nel giorno in cui si celebra il referendum che nel 1946 sancì la genesi della Repubblica Italiana dopo la caduta di Mussolini, sono comparsi di fronte alle vetrine della casa editrice immagini della copertina del Diario di Anna Frank o delle lapidi di Enrico e Giuliana Frinzi, studenti esclusi dalla scuola nel 1938, poi deportati e morti ad Auschwitz.

La scuola Rita Levi Montalcini a Cernusco sul Naviglio

I cartelloni non sono rimasti a lungo: Carabinieri e Polizia hanno, dopo poco, rimosso le fotografie, perché installate senza previa autorizzazione. I genitori coinvolti hanno affermato di aver compreso e accettato l’applicazione della norma amministrativa, ma non sono convinti di essere i soli ad aver commesso un atto illecito.

«Quali sono i requisiti per un editore autoproclamatosi fascista di mettere la sua attività editoriale di fronte a una scuola?» chiede Fabrizio Gatti, uno di loro, autore della lettera a La Repubblica in cui spiega l’accaduto, a nome del gruppo di genitori. «Noi genitori siamo giustamente preoccupati – spiega Gatti a Open – non vogliamo che nel quartiere si verifichino prove di forza e di propaganda razzista come vediamo periodicamente in altre città».

Il dibattito sulle presunte lezioni di arabo nella scuola dei loro figli ha sorpreso i genitori e alimentato le loro preoccupazioni, in un comune definito dagli stessi come solitamente aperto e accogliente. La consigliera della Lega Paola Malcangio, madre di un alunno del Rita Levi Montalcini, ha infatti sollevato una polemica sul corso di 4 ore di avvicinamento d’arabo tenutasi all’interno della scuola. Il preside ha difeso l’iniziativa, e il sindaco di Cernusco (Pd) ha tenuto a ribadire, dopo la polemica su Altaforte, che «Cernusco è antifascista». Ma nonostante le autorità si siano espresse in modo rassicurante, per i genitori non è abbastanza: «Potrebbero cominciare da un’attenta verifica della legalità della presenza di questa attività in base all’articolo 4 della Legge Mancino».

È proprio in merito alla legge Mancino che Francesco Polacchi, editore di Altaforte oltre che della rivista sovranista Primato Nazionale, è indagato a Torino per «apologia al fascismo», come ci conferma lui stesso. Secondo l’Unione Sarda, nel 2007 Polacchi, prima tra i dirigenti di Blocco Studentesco poi di CasaPound, ferisce il sassarese Stefano Moretti con un coltello a serramanico di fronte ad una discoteca, ma il suo processo cade in prescrizione nel 2017. Polacchi nel 2008 guida gli scontri contro gli studenti dell’Onda, e nel 2010 aggredisce, con altri esponenti del movimento di estrema destra, quelli di un centro sociale mentre attaccano manifesti a Roma Tre.

Polacchi è anche tra gli indagati per il pestaggio di Filippo Santino e Jorge Castro Carasaz a Palazzo Marino, a Milano, il 29 giugno 2017. L’uno esponente dell’Anpi, l’associazione nazionale partigiani, il secondo un rappresentante di un’associazione in difesa dei migranti, stavano aspettando di incontrare il capo del gabinetto del Sindaco per presentare formalmente una richiesta di residenza per migranti richiedenti asilo. I due hanno rifiutato il 3 giugno risarcimento extragiudiziale di 1.800 euro (1400 a uno, 400 all’altro) proposto dagli imputati. Polacchi si è detto innocente, anzi, «dalla parte degli aggrediti» e ha giustificato la proposta di risarcimento affermando di volere «che questo processo finisca presto».

A proposito della sede a Cernusco, Polacchi si è detto «Stupito e deluso» dalla gente del posto quando ha appreso la notizia da un giornale online, domenica del 2 giugno. A Cernusco sul Naviglio, comune dove alle scorse Elezioni Europee Partito Democratico e Lega hanno ricevuto entrambi circa il 30% dei voti, Polacchi dice di essere ben integrato. Lì ha aperto un negozio del suo brand di abbigliamento, Pivert, già indossato da Matteo Salvini nel 2018 all’olimpico a Roma. Il brand è anche sponsor del centro sportivo comunale Enjoy di Cernusco, a quanto si evince da alcune foto del luogo.

Il campo di calcetto a Cernusco sul Naviglio



Il negozio della Pivert a Cernusco sul Naviglio

La reazione all’azione dei genitori è però intransigente: «Non rinuncerò né alle mie affermazioni, che rivendico, né alle mie idee per piacere a un gruppo di genitori di Cernusco sul Naviglio», afferma. Genitori che però non hanno intenzione di stare a guardare e che nello sperare che associazioni come l’Anpi presentino un esposto, non escludono di interrogare loro stessi l’autorità giudiziaria.