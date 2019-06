Primo contagio di Ebola in Uganda: morto un bambino di 5 anni

Un bambino di 5 anni è la prima vittima del virus Ebola in Uganda. Il piccolo era stato portato di recente in Congo per un funerale, e avrebbe contratto il virus durante il ritorno in Uganda.

Il bambino è stato trasferito all’ospedale di Bwera ed è morto nella tarda mattinata del 12 giugno, a poche ore dall’annuncio ufficiale di contagio diramato dall’Organizzazione mondiale della Sanità e dal ministro della Salute ugandese. I familiari sono stati invece sottoposti a stretti controlli medici e sono stati sottoposti a profilassi vaccinale.

@MinofHealthUG and the @WHO have confirmed a case of #Ebola Virus Disease outbreak in #Uganda. Although there have been numerous previous alerts, this is the first confirmed case in Uganda during the Ebola outbreak on-going in neighbouring Democratic Republic of the Congo. pic.twitter.com/aKq75YfI0I — WHO Uganda (@WHOUganda) 11 giugno 2019

Da mesi nel Paese africano è in vigore uno stato di allerta, imposto dopo l’epidemia che ha travolto la confinante Repubblica Democratica del Congo, dove sono state segnalate oltre 1.300 vittime a seguito della diffusione del virus.

The Ministry of Health has taken the following actions to contain the possible spread of the disease in the country: pic.twitter.com/AAm14PWi2T — WHO Uganda (@WHOUganda) 11 giugno 2019

La risposta dell’Oms

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, in una nota ufficiale, ha assicurato che «il Ministero della Salute e l’Oms hanno inviato un team di specialisti a Kasese, per identificare altre persone che potrebbero essere a rischio e per garantire che siano monitorate e fornite cure appropriate nel caso in cui vengano acclarati altri casi».

@MinofHealthUG and @WHO have dispatched a Rapid Response Team to Kasese to start contact tracing and management of cases that are likely to occur. Community education, psychosocial support have been intensified. — WHO Uganda (@WHOUganda) 11 giugno 2019

Le autorità hanno anche reso noto che verrà avviata una profilassi vaccinale per tutti gli operatori medici e sanitari che si troveranno a lavorare sul posto, al fine di evitare ulteriori contagi e l’ulteriore diffusione dell’epidemia.

@MinofHealthUG, @WHOUganda and @CDCemergency will begin ring vaccination against Ebola of contacts of the case and frontline health and other workers on Friday 14th June 2019. pic.twitter.com/NGG2096pvC — Ministry of Health- Uganda (@MinofHealthUG) 11 giugno 2019

