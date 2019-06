Il Real piomba su Fabian Ruiz, Florentino Perez pronto alla trattativa

Si è preso di forza il centrocampo del Napoli, ora anche le prime pagine dei quotidiani spagnoli. Il Real vuole Fabian Ruiz e ha già avviato i contatti col Napoli. Lo “spara” in prima pagina AS, da sempre vicinissimo alla Casa Blanca. Per quanto risulta a “Open”, però, non c’è stato ancora alcun contatto ufficiale tra i due club anche perché, almeno in questo momento, la posizione del Napoli non offre aperture o spunti di conversazione. De Laurentiis ritiene il calciatore incedibile. Con la partenza di Hamsik, è lo spagnolo il pilastro del centrocampo di Ancelotti.

Ansa / Fabian Ruiz esulta dopo un gol con la maglia del Napoli

Valutazione raddoppiata, Perez avvisato

A far cambiare lo scenario solo una pesantissima offerta madridista, che in gergo mercataro si apostrofa col famoso “indecente”. Fabian ha oggi una valutazione di 60 milioni di euro, il doppio rispetto a quanto pagato lo scorso anno da Adl al Betis Siviglia. 60 milioni di valutazione, ma non per questo il prezzo giusto. Motivo per cui, almeno in questo momento, neanche può parlarsi di trattativa.

Ipotesi rinnovo e clausola rescissoria

Ansa / Il DS del Napoli Cristiano Giuntoli

Il Napoli è tranquillo, sa di avere per le mani una pepita destinata a crescere, sul lato tecnico ed economico, nei prossimi anni. Ne ha 23 lo spagnolo, una vita davanti, e prende piedi l’ipotesi concreta che il ds Giuntoli possa a breve proporre il rinnovo con adeguamento del contratto (l’attuale scade nel 2023), magari con l’inserimento – come riportato da fonti spagnole – di una maxiclausola rescissoria.

La clausola di Koulibaly valida anche per l’Italia. E da subito

Ansa / Kalidou Koulibaly in azione durante Napoli – Arsenal di Europa League 2018 – 19

Ha la clausola, ed è valida anche per l’Italia, Kalidou Koulibaly. Servono 150 milioni per strapparlo al Napoli e la “rescissoria”, per quanto riferito da Il Mattino, decorre già da questa stagione e non dal 2020, come trapelato nei giorni scorsi. Il senegalese intriga tutti i top club europei, ma 150 milioni sono cifra che ad ora scoraggia tutti se è vero che per gli altri due difensori top del momento, gli olandesi Van Dijk e De Ligt, le quotazioni oscillano “solo” tra gli 80 e i 90 milioni di euro.

