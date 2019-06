Napoli, Manolas è azzurro. Diawara alla Roma, le cifre

Dubbi non ce ne erano. Se non per la tempistica. Napoli e Roma hanno chiuso con fumata bianca il trasferimento di Kostas Manolas in azzurro. Il difensore passa alla corte di Ancelotti per 36 milioni di euro, il valore della clausola rescissoria. Per lui contratto di 5 anni a 3,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Superati nel pomeriggio i piccoli intoppi legati alla questione dei diritti di immagine. Ancelotti contento, la Roma pure in quanto riesce così a iscrivere la plusvalenza in questo esercizio di bilancio. Manolas da Roma a Napoli, Diawara sul senso di marcia opposto. Il centrocampista finisce in giallorosso. La Roma per lui investe 21milioni di euro.

