Napoli, James fuori dalla Coppa America. Giorni decisivi, ultimatum a Insigne

La sconfitta ai rigori contro il Cile spegne i sogni di gloria della Colombia, ma imprime una forte accelerazione alla trattativa James Rodriguez – Napoli. La stella del Real, però, preferisce non sbilanciarsi:” Futuro? Ho 20 giorni per decidere, dipende dal Real Madrid”. Che, per quanto filtra, è pronto a dare il via libera se sul tavolo saranno messi almeno 50 milioni di euro totali.

Aut aut a Insigne. Dentro o fuori. Pronto Lozano

Ansa / Lorenzo Insigne esulta dopo un gol con la maglia della Nazionale italiana

James il colpo, Insigne il dubbio. Il Napoli e Adl vogliono avere certezze e la permanenza dell’attaccante in azzurro certa non è. De Laurentiis accetta offerte dagli 80 milioni in su. Il messaggio inviato a Raiola, che cura gli interessi di Insigne, è chiaro: o trova un acquirente entro metà luglio o Lorenzo resta a Napoli. In caso di cessione del capitano gli azzurri sono pronti a fiondarsi sull’esterno Lozano del Psv. Servono 40 milioni di euro.

