Lazaro-Inter, è fatta. All’Herta Berlino vanno 22 milioni

È stata un’altra giornata movimentata in casa Inter. Ancora con Federico Pastorello, ancora con la presenza di Antonio Conte. C’è l’accordo per portare in nerazzurro Valentino Lazaro, esterno austriaco classe ’96, in forza all’Herta Berlino.

L’ Inter verserà nelle casse dei tedeschi 22 milioni di euro. Accontentato Antonio Conte che lo aveva chiesto esplicitamente a Beppe Marotta. Lazaro è un esterno destro, elemento di spinta nel 3-5-2 contiano.

Ansa / Valentino Lazaro durante una partita con la Nazionale austriaca

In passato ha fatto pure il trequartista, a riprova delle sue capacità offensive. Nell’ultima stagione in Bundesliga ha segnato tre gol e piazzato sette assist. Prossimo obiettivo, Romelu Lukaku.