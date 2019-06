Ilva a rischio chiusura, il 9 luglio il tavolo tra Di Maio e ArcelorMittal che deciderà il futuro di 20mila lavoratori

Due mesi. È questo il tempo che il Governo italiano ha per risolvere una questione che va avanti da decenni. Il decreto Crescita è stato approvato anche dal Senato e ora l’ArcelorMittal minaccia di chiudere nei primi giorni di settembre. Dichiarazione che ha fatto scattare l’immediata convocazione di un tavolo al Mise prevista per il 9 luglio.

Nella stessa stanza del Ministero dello Sviluppo Economico si incontreranno Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, le organizzazioni sindacali e i dirigenti dell’azienda franco-indiana, per «effettuare il monitoraggio dell’accordo sundacale a seguito delle azioni unilaterali di AM». Una riunione che, in sostanza, sancirà il futuro di più di 20mila lavoratori.

Perché ArcelorMittal vuole lasciare Taranto

Tutto sta nell’articolo dedicato all’ex Ilva all’interno del omnibus approvato al Senato. L’acquisizione dello stabilimento da parte dell’ArcelorMittal, formalizzato nel 2018 dopo cinque anni di commissariamento, era avvenuto partendo un presupposto decisivo: la garanzia dell’immunità penale per le conseguenze ambientali provocate dall’acciaieria durante il processo di riconversione.

Lo scudo per la conversione dello stabilimento secondo l’Aia, l’autorizzazione integrata ambientale (e cioè la bonifica dell’area), terminerà ufficialmente il 6 settembre 2019. La Lega non è riuscita a prorogare al 2023 la non punibilità dell’azienda, e ora l’ArcelorMittal dovrà decidere se rimanere – pur esponendosi ai rischi delle valutazioni della magistratura- , o lasciare definitivamente il quartiere Tamburi di Taranto.

Leggi anche