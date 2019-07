La folle scommessa (persa) di Balotelli a Napoli: «Se ti lanci in mare col motorino ti regalo 2000 euro» – Il video

L’ex campione di Inter e Milan è tornato a far parlare di sé per una scommessa pericolosa

Mario Balotelli torna a far parlare di sé, ma non per le sue prodezze sui campi di calcio, ma per essersi reso protagonista di una scommessa, a tratti pericolosa. Sul lungomare di Napoli, in zona Mergellina, Balotelli ha “sfidato” un uomo del posto (tale Catello, gestore di un bar del luogo, ndr) a lanciarsi in mare con la propria Vespa, in cambio di 2000 euro.

Detto fatto. Pochi istanti dopo aver dato duemila euro in contanti a tale Catello, l’uomo si è gettato in mare con la sua Vespa, tra le urla festanti e scomposte di chi stava assistendo alla scena, fortunatamente senza farsi male. Meno fortunata la Vespa blu, che è rimasta a galleggiare nel bel mare di Napoli.

Motoretta gettata in acqua che ha sollevato non poche polemiche sui social di SuperMario, specialmente per l’inquinamento ambientale che avrebbe prodotto restando in acqua. Ma Balotelli ha subito risposto alle critiche (sulla Vespa, non sul gesto) pubblicando i video della motoretta ripescata e ormai non più funzionante: «Filosofi, ecco a voi la vespa ‘inquinante’ ripescata».

Leggi anche: