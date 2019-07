Morto in un incidente stradale il rapper Young Wave: aveva 22 anni

Alessio Marinato, 22 anni, noto come Young Wave, non ce l’ha fatta. Il giovane rapper si trovava a bordo di un’auto che è finita fuori strada andando a sbattere contro un albero. Il giovane, che si trovava sul sedile anteriore, invece, era stato estratto in gravi condizioni e trasportato d’urgenza nel reparto di rianimazione ospedale Dell’Angelo di Mestre, ma le numerose e profonde ferite non gli han lasciato scampo.

Alessio Marinato era figlio di una delle famiglie più conosciute nella zona di Cinto Caomaggiore, in Veneto. «Alessio è sempre stato estremamente cordiale e gentile – ha scritto su Facebook il sindaco di Cinto Caomaggiore, Gianluca Falcomer – per questo tutti, davvero, gli hanno voluto un gran bene.

Aleggiano tristezza e sgomento sulla nostra Comunità. Una giovane vita spezzata troppo presto, troppo rapidamente,… Posted by Comune di Cinto Caomaggiore on Wednesday, July 10, 2019

Nei suoi progetti ha sempre coinvolto tanti ragazzi e poi le associazioni sportive e le organizzazioni del paese, da ultimo la squadra di calcio del paese per girare il videoclip del suo nuovo brano».

Marinato infatti era un grande appassionato di rap, musica e arte e aveva da poco i pubblicato, con il nome d’arte Young Wave, un Ep intitolato Venthenny.

