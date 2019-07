Ormai è fatta. Matthijs de Ligt è a un passo dalla Juventus anche perché di passi non ne muoverà più con i suoi attuali compagni. Il difensore non è stato convocato per il ritiro austriaco dell’Ajax.

L’ultimo, chiaro indizio di una trattativa giunta felicemente al capolinea. Dall’Olanda l’attendibilissimo De Telegraaf riferisce che la Juve avrebbe modificato la sua offerta.

Ansa / Matthijs de Ligt con la maglia dell’Ajax

De Ligt, secondo il media oranje, sbarcherà a Torino per 70 milioni di euro a fronte dei 75 inizialmente richiesti.

