Inter, Marotta: «Conte è più tranquillo». E Zhang gela Icardi

Due sconfitte, ma molte notizie positive per l’Inter nella ICC made in China. Conte, però, aspetta ancora le ciliegine sulla torta, preferibilmente grosse. Anche di peso. E, nell’attesa di Dzeko (probabile) e Lukaku (si lavora ancora), è Beppe Marotta, di ritorno dall’Asia, a confermare la ritrovata serenità dell’allenatore, che in settimana aveva avanzato qualche dubbio sulle tempistiche di mercato.

«Tutto molto positivo – commenta Marotta, intercettato da Mediaset -. Manca ancora qualcosa, ma si vede il lavoro di Conte. Siamo molto contenti, c’è ancora da fare, ma c’è molto ottimismo. E’ giusto per tutti essere sotto pressione. Conte è sicuramente più sereno dopo l’incontro».

Zhang e Icardi

Marotta e Conte tranquilli, Icardi non tanto, anche se si gode nel tempo libero gli amici, e da Steven Zhang, intervistato dal Corriere della Sera, arriva la chiusura definitiva alla possibile permanenza di Maurito: «E’ un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato – dice il giovane rampollo dell’impero Suning -. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui. Da parte nostra nessun ripensamento».

Foto di copertina / Ansa

Leggi anche: