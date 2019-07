L’Artico va a fuoco e scalda il pianeta: in Siberia temperature sopra la media

Terre disabitate in Groenlandia, Siberia e Alaska stanno andando a fuoco. Da un mese le fiamme non abbandonano l’Artide, la regione più fredda del pianeta, coperta da ghiaccio e neve.

Il propagarsi delle fiamme è facilitato dalle temperature, inusualmente elevate nella zona. In Siberia, per esempio la temperatura media a giugno è stata di circa 5,5 gradi superiore alla media rilevata tra il 1981 e il 2010.

Dopo il mese di giugno, il più caldo della storia, l’Artide si trova in condizioni di severa aridità. Più di 100 fuochi selvatici hanno arso le foreste artiche, coinvolgendo 11 delle 49 regioni russe, il che significa che anche nelle aree libere dal fuoco, l’aria è inquinata dal fumo degli incendi.

And an area of about 550 km² and another fire directly south of it which adds another 85 km² see here: https://t.co/jZauYjAyz7