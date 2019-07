Bologna, due camion a fuoco sulla A14: morto l’autista. Lo scorso anno l’esplosione nello stesso punto – Il video

Gli abitanti della zona di Borgo Panigale, vicino a Bologna, hanno ancora in mente le immagini del 6 agosto 2018, quando un’autocisterna tamponò un camion provocando una fortissima esplosione che fece crollare il ponte.

Quasi un anno dopo, a poca distanza dalla zona del disastro, un tamponamento fra tre mezzi pesanti ha fatto rivivere l’incubo agli abitanti e ai negozianti della zona, che furono duramente colpiti da quell’esplosione (i feriti furono oltre cento, decine i negozi polverizzati).

Un camion ha preso fuoco, facendo sollevare una lunga colonna di fumo sulla strada. Il conducente è rimasto incastrato nell’abitacolo ed è morto. Gli altri due sarebbero in buone condizioni.

Disagi al traffico

La A14 è stata chiusa in entrambe le direzioni. Chiuso anche il tratto della tangenziale di Bologna tra gli svincoli di Borgo Panigale e lo svincolo del Ramo Verde in direzione sud. Temporaneamente chiuso il tratto tra Casalecchio di Reno (Bologna) ed il bivio con la A14 in entrambe le direzioni.

Chi proviene da Firenze ed è diretto verso Ancona (A14 sud) e Padova (A13 nord), informa Autostrade, può percorrere la A1 fino alla stazione di Valsamoggia e quindi alla rotonda rientrare in A1, per poi seguire Bologna poi Ancona o Padova.

