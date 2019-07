Fiorentina scatenata, preso Boateng: ora tutto su Nainggolan e Llorente

View this post on Instagram

Termina oggi un’esperienza bellissima. Ci tengo a ringraziare tutti i miei amici e compagni, tutte le persone che lavorano ogni giorno per rendere questa società davvero speciale. In particolare, ringrazio #GiorgioSquinzi e sua moglie Adriana, l’AD #GiovanniCarnevali e il DS #GiovanniRossi per la loro disponibilità e professionalità. Grazie a Mister #DeZerbi, e’ stato un privilegio lavorare insieme ad un grandissimo allenatore come lui, con il quale ho creato un rapporto indelebile che va oltre il calcio. Infine voglio ringraziare tutti i tifosi #neroverdi per l’affetto ricevuto, vi porterò per sempre con me! @sassuolocalcio 🖤💚 #handmade #prince27