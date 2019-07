Riforma della giustizia, scontro frontale Lega-M5S: si cerca un accordo nel Cdm

Annullata la conferenza stampa in cui il premier Conte avrebbe dovuto presentare la riforma

Più che un consiglio dei Ministri sembra una maratona. E quello che trapela dai partecipanti alla seduta è un laconico «qui è lunghissima». La conferenza stampa prevista per annunciare le novità della riforma della giustizia è stata nei fatti annullata appena si è capito che la riunione non sarebbe stata rapida. Tra Lega e 5 Stelle è in corso uno scontro frontale.

La riunione a Palazzo Chigi, iniziata poco dopo le 16.00, aveva subìto un brusco stop dopo pochi minuti dall’avvio: dopo due ore di riunioni politiche separate, i due schieramenti del governo si erano rimessi al tavolo, ma solo dopo le 18.00 si è iniziato davvero a entrare nel merito della riforma di giustizia. La bozza presentata dal ministro Alfonso Bonafede, era stata bollata dal leader leghista come poco coraggiosa.

Già si preannunciano riunioni anche dopo il consiglio dei Ministri, mentre Matteo Salvini terrà una conferenza stampa domani pomeriggio. L’appuntamento è alle 13 al Papeete Beach di Milano Marittima (dove il leader leghista sta trascorrendo le vacanze), ma al suo fianco ci sarà anche Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna e sottosegretario alla Giustizia del governo Conte.

La tensione tra i due vice-premier è da tempo a livelli altissimi e gli incontri tra Di Maio e Salvini sempre più rari. Ma è il rapporto tra il premier Conte e il Carroccio a preoccupare i membri della maggioranza. Almeno, una parte.