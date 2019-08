Maccio Capatonda, Bonolis, Fazio, Mentana e gli altri: i protagonisti del nuovo video di Rovazzi «Senza pensieri»

«Io mi ritengo il troll della discografia italiana, non so cantare ma ho fatto il disco d’oro». Nel 2016 in un’intervista a Panorama Fabio Rovazzi si raccontava così. I tempi erano quelli di Andiamo a comandare, il suo primo singolo. Una canzone che dopo quel disco d’oro è arrivata a collezionarne altri cinque, ma di platino.

Ora è fuori il video del suo nuovo singolo: Senza Pensieri. A cantare con lui ci sono Loredana Bertè e J-Ax ma le comparse nel video, dal mondo dello spettacolo e da quello dell’informazione sono difficili da contare. Dopo venti secondi appare Paolo Bonolis, e poi ancora Gigi Marzullo, Enrico Mentana, Terence Hill, Fabio Fazio e Maccio Capatonda.

Il video è diretto dallo stesso Rovazzi ed è ambientato in una sorta di laboratorio per cavie umane in stile Black Mirror. In una struttura costruita tra le nuvole, alcuni esseri umani sono costretti a vivere in un mondo fatato in cui, come dice Mentana nel suo tg: «Va tutto alla grande». Un mondo in cui, a ognuno dei suoi abitanti, è stata tolta la capacità di pensare.

L’alchimista che ha sviluppato la formula della viralità

La canzone era già stata pubblicata su Spotify, nonostante questo il video nelle prime quattro ore di pubblicazione ha raccolto oltre 250mila visualizzazioni. È ancora presto per capire se riuscirà a raggiungere la stessa viralità di tutti gli altri. Andiamo a comandare aveva toccato le 173 milioni di visualizzazioni.

Eppure le premesse ci sono. Visto che una delle strategie più usate da Rovazzi è quella di non puntare solo su una cosa ma inserire nelle sue canzoni, e nei suoi video, tutta una serie di elementi che già sono virali oppure potrebbero diventarlo.

Il balletto per il ritornello, qualche richiamo ai tormentoni dell’attualità come il riscaldamento globale o le fake news, e poi qualche meme ben conosciuto nel mondo di YouTube. Primo fra tutti il riferimento a Come fossero i calciatori senza denti, il video dello youtuber Simone Jok3r Alessandrini diventato molto noto per il suo palese, e involontario, errore grammaticale.

Ehi, c’è un po’ di musica nel mio product placement!

Non è una novità, anzi. Ormai la presenza di prodotti a fini pubblicitari nei video è diventata una costante anche in Italia, soprattutto per quelli che, come nel caso di Senza Pensieri, necessitano evidentemente di una produzione costosa.

Eppure nell’ultimo video di Rovazzi sembra se ne può trovare una quantità non indifferente. Tanto che si potrebbe serenamente aprire un contest a premi per chi riesce a riconoscerli tutti. Noi ci abbiamo provato: ecco la nostra lista.

LG

Wind

Supreme

Bouganvillle

3

Nike

Pinky’s

Aprilia

Land Rover

Doveroso gossip, la nuova fidanzata di Fabio Rovazzi

Fabio Rovazzi è stato chiacchierato parecchio anche per le sue vicende non artistiche. Prima il litigio con Fedez e l’allontanamento da NewTopia e ora per la sua relazione con la youtuber Kokeshi, cominciata da pochi mesi. Ed è proprio lei a comparire nel video nelle vesti di una neo laureata al minuto 3.36.

