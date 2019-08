La crisi agita i mercati: lo spread sale a 236 punti. Piazza Affari apre a -1,62%

L’annuncio della crisi di governo ha messo in stato d’allerta i mercati internazionali. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi sale a 236: l’apertura è maggiore di 16,5 punti rispetto alla chiusura di ieri al 209,5, che già aveva risentito dei venti di crisi salendo di quasi dieci punti rispetto ai 200 del mercoledì.

Le borse europee aprono in negativo e Milano è in cima alla classifica delle performance peggiori: il Fitse Mib perde il 1,62%. Londra cala dello 0,24% , Francoforte dello 0,35% e Parigi scende a 0,32%.

Tra i titoli quotati, Atlantia ha un buon rialzo dell’1,7% dopo la performance già realizzata giovedì, quando ha guadagnato il 3,3%. La caduta dell’esecutivo gialloverde cambia lo scenario per la holding dei Benetton, che finora era stata sfavorita in Borsa dalle posizioni del M5s (che premeva per una revoca delle concessioni autostradali dopo il crollo del ponte Morandi). Il Fitse Mib cede invece l’,1,6%.

In giornata è atteso anche l’intervento di Fitch, che sarà la prima tra le agenzie di rating internazionali a rivedere il giudizio sull’Italia. Già in primavera l’agenzia aveva previsto un peggioramento della situazione a causa dell’instabilità della maggioranza al governo. Ora, i rischi sulla manovra di bilancio preoccupano ancora di più i mercati, considerando che c’è in ballo l’aumento dell’Iva di 23 miliardi già inserito nella legge e che rischia di non poter essere frenato.

