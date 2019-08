Crisi di governo, la rivolta dei colonnelli del Movimento 5 Stelle: «Mai al tavolo con Renzi e Boschi»

Gli ostacoli per arrivare a un contratto giallorosso sono ancora tanti. E l’ultimo arriva dalle seconde file del M5s. Dai colonnelli del Movimento si alzano i veti per chi si dovrà sedere al tavolo delle contrattazioni che potrebbe aprirsi con il Pd. Veti che riguardano due dei bersagli più colpiti dalla propaganda a Cinque Stelle.

Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede indica su Facebook i suoi due paletti per il prossimo futuro: «Il M5S non si siederà mai al tavolo con Renzi e o Boschi. La questione non è personale: il Paese ha ancora bisogno di un cambiamento che è totalmente incompatibile con certi nomi».

E non risparmia parole anche per l’ex alleato: «Chi ha tradito gli italiani e stracciato il contratto di governo, in pieno agosto, con una pugnalata piazzata sulla schiena, ora accusa di tradimento proprio il MoVimento».

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, sempre quota Cinque Stelle, Riccardo Fraccaro parla invece di «bufala»: «Voglio dirlo chiaramente: noi non faremo accordi con Renzi e Boschi, è la bufala dell’estate che la Lega sta diffondendo dopo aver fatto cadere il Governo. Il nostro obiettivo è tagliare 345 parlamentari, chi il 20 agosto voterà contro il presidente Conte lo farà solo per impedire la riforma».

