Il silenzio di Salvini e la reazione della Lega: «Che tristezza Conte»

Il «mai più con la Lega» pronunciato da Giuseppe Conte a Biarritz trova il silenzio, tattico, di Matteo Salvini. L’attacco al presidente del Consiglio è affidato solo a una nota attribuita a fonti leghiste: «Lo stesso Conte che per un anno ci ha aiutato a fermare i barconi e a chiudere i porti, in una settimana passa dalla Lega al PD? Che tristezza».

Dedicato a voi Amici. Mai arrendersi, mai! pic.twitter.com/egIoi2U0X4 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) August 24, 2019

Matteo Salvini si limita a postare sui social network un breve messaggio («Mai arrendersi») dopo che per tutto il giorno (e da giorni) gli esponenti leghisti non hanno escluso un ritorno al dialogo con i 5 Stelle. Difficile, ma non impossibile vista anche l’apertura fatta da alcuni parlamentarsi M5S e da Alessandro Di Battista. Se tra Conte e Salvini il rapporto è ormai logorato, non è altrettanto logorato tra il leader leghista e Luigi Di Maio.

