Trenino si ribalta al parco divertimenti: 7 feriti, tra cui 2 bambini – Il video

Doveva essere una giornata di divertimento e invece si è trasformata in un incubo per sette persone, di cui due bambini, rimaste ferite nell’incidente verificatosi al parco divertimenti di Canevaworld (in provincia di Verona), nell’area Movieland dedicata alle grandi produzioni cinematografiche di Hollywood.

Nessuno dei feriti sarebbe grave. Adesso bisognerà capire cosa quali siano state le cause dell’incidente.

I fatti

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, a Movieland Park si è ribaltato, cadendo da un’altezza di circa 3 metri, un trenino monorotaia che consentiva ai visitatori di vedere dall’alto tutte le attrazioni del parco divertimenti.

#25agosto 17:15 #Lazise(VR), si rompe la monorotaia di un'attrazione in un parco divertimenti: 7 feriti di cui due bambini. #vigilidelfuoco soccorono i feriti presi in cura dal @SUEM_Veneto e poi portano a terra altre 7 persone bloccate nel vagone successivo #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/Rq4KvT2nBx — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) August 25, 2019

All’improvviso, sembra essere ceduto un pezzo di rotaia in seguito alla quale è caduta la carrozza con a bordo le sette persone rimaste ferite, tra cui due bambini. Immediato l’intervento del 118 con l’elicottero di Verona emergenza e tre ambulanze.

I feriti

Tre feriti sono stati portati all’ospedale Polo Confortini, a Verona, gli altri quattro al Pederzoli di Peschiera del Garda.

