Lione, due uomini attaccano a coltellate i passanti: 1 morto e 9 feriti – Il video

È caccia al secondo uomo, al momento in fuga. La polizia francese sorvola l’area di Vaulx-en-Velin La Soie con un elicottero

Due uomini armati di coltello hanno attaccato i passanti in un parcheggio antistante la stazione della metropolitana di Laurent Bonnevay a Villeurbanne, nella banlieue di Lione, in Francia.

Il bilancio dell’attacco è di un morto e di 9 feriti, di cui tre in gravissime condizioni. La vittima, secondo quanto riferito dai soccorritori, sarebbe un ragazzo 19enne. La metro è stata fermata per impedire la fuga degli aggressori. Uno di loro è stato fermato, anche grazie all’aiuto dei presenti che lo avrebbero immobilizzato davanti all’ascensore della metro, mentre un altro sarebbe in fuga.

Immediato l’intervento delle ambulanze in soccorso delle vittime che si troverebbero sia sul piazzale della stazione sia sul seminterrato della metro. Nel frattempo è caccia al secondo uomo in fuga. La polizia francese sorvola l’area di Vaulx-en-Velin La Soie con un elicottero.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi, né si conoscono le ragioni del gesto. Le ricerche sono condotte dalla Procura di Lione, mentre l’Ufficio nazionale antiterrorismo sta monitorando la situazione, senza però esser – al momento – coinvolto in questa fase delle indagini.

Video credits: @Khas_sf / Twitter

