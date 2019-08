Trump vuole che questa foto venga rimossa da internet? No ed è una bufala!

Da un po’ di giorni circola una foto di Donald Trump con i capelli al vento che paiono sembrare molto pochi tanto da vedere quasi una testa pelata del Presidente americano. Accompagnato alla foto un testo dove si sostiene che voglia far rimuovere la stessa foto dal web insieme a una call to action:

Il tweet del 30 agosto 2019 sopra riportato è di Emanuele Cecala, autore di satira presso Lercio e Spinoza. Il dubbio che si trattasse di una presa in giro diventava sempre più solido, ma quella foto mi era già parsa altrove. Infatti, grazie a una segnalazione, a diffonderla era stato Antonello Piroso con un altro testo il 24 agosto 2019:

La foto è un fotomontaggio. Ecco la vera foto scattata nel 2018 da Evan Vucci:

Da dove proviene la foto taroccata? Molto probabilmente da un video pubblicato il 29 febbraio 2019 nel canale Youtube Jadyn che si conclude così:

Ecco il video:

La falsa foto e la falsa notizia di un presunto Donald Trump desideroso di far censurare la foto da Internet era già comparsa in lingua inglese ben prima. Ecco il tweet del 24 agosto 2019 dell’utente @Rev_dr, simile nella parte iniziale a quello di Piroso, che condivide quello di @nathan_simmons3, quest’ultimo simile al tweet di Cecala:

@Rev_dr: «Apparently Donald Trump wants this picture removed from the internet, he should see some of mine!!! now.. where is the remove button?»

@nathan_simmons3: «Donald Trump wants this picture removed from the Internet, and I am just doing my part. #trump»