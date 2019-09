Israele, secondo un exit poll Netanyahu senza maggioranza: testa a testa con Gantz

54 seggi per la destra, 58 per il centro-sinistra: numeri comunque insufficienti per raggiungere la soglia di 61 su 120

Il premier israeliano uscente Netanyahu non avrebbe la maggioranza per formare un nuovo governo. In base agli exit poll di Canale 13, la coalizione di destra potrebbe contare su 54 seggi alla Knesset mentre quella di centro-sinistra, guidata da Blu-Bianco di Benny Gantz, avrebbe 58 seggi.

L’ago della bilancia

Numeri comunque insufficienti per raggiungere la soglia di 61 su 120. “Israel Beitenu” del nazionalista laico Avigdor Lieberman, dunque, si confermerebbe come forza politica decisiva, l’ago della bilancia per ogni coalizione, grazie ai suoi 8-10 seggi.

2 of 3 exit polls show Gantz has the biggest party in the next Knessethttps://t.co/mMk93EqJbm pic.twitter.com/opHQu7BUMN — Haaretz.com (@haaretzcom) September 17, 2019

Exit poll

Il partito Blu-Bianco di Benny Gantz sarebbe in testa alle elezioni israeliane con 33 seggi alla Knesset contro i 31 attribuiti al Likud del premier uscente Benyamin Netanyahu. Questo dicono i primi exit poll pubblicati da Canale 13 al termine del voto in Israele.

L’altra emittente commerciale, Canale 12, attribuisce 34 seggi a Blu-Bianco, 33 al Likud. La tv pubblica dà, invece, in parità a 32 seggi i due partiti.

Le altre liste

La Lista unita araba ottiene un notevole successo con 11-13 seggi; ai laburisti di Amir Peretz attribuiti 5-6 seggi. La lista di estrema destra Otzmà Yehudit, infine, non riuscirebbe a entrare alla Knesset.

Cosa è successo durante il voto

Nel rush finale, anche durante le operazioni di voto, Netanyahu ha concesso due interviste in radio violando, come denunciato da Haaretz, la legge elettorale israeliana. Facebook, poi, ha chiuso per alcune ore la funzione dei messaggi istantanei sulla pagina del premier a seguito della diffusione di sondaggi proibiti tre giorni prima del voto.

La riapertura della funzione è avvenuta dopo la promessa da parte del Likud che non sarebbero più stati diffusi sondaggi e che Netanyahu non avrebbe più rilasciato interviste.

Nell’infuocata giornata elettorale ci sono state anche alcune sezioni in cittadine arabe chiuse e poi riaperte per presunti brogli.

