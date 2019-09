Mallegni (Fi) dopo la cena con Carfagna: «Mai renziani, mai salviniani e sempre berlusconiani» – Video

La scissione fatta da Matteo Renzi ha allarmato anche quella parte di Forza Italia vicina a Mara Carfagna, che ieri ha riunito una trentina di parlamentari preoccupati dello spostamento verso il centro dell’ex segretario Pd. Alla riunione serale del gruppo di esponenti azzurri, ha partecipato anche Massimo Mallegni, senatore toscano di Forza Italia: «Non andrò con Renzi. Il problema del progetto di Renzi, che conosco bene e che ha fatto ‘una renzata’, è proprio lui».

Il senatore forzista, che smentisce dunque le indiscrezioni degli ultimi giorni su un suo avvicinamento a ‘Italia Viva’, è stato tra gli organizzatori della riunione ‘ristretta’ di ieri; Mara Carfagna ha poi voluto precisare in una nota come l’incontro non avesse una natura ‘scissionistica’.

«Sono sicuro che al centro c’è uno spazio e in questo Forza Italia sarà nuovamente un elemento di equilibro», sostiene Mallegni. Dopo il recente passaggio di alcuni parlamentari di Fi nel Gruppo Misto (per adesione al progetto di Giovanni Toti), il partito fondato da Silvio Berlusconi perde oggi la senatrice Donatella Conzatti che ha deciso di passare al gruppo Italia Viva di Renzi.

