I senatori di Italia Viva sono 14 (per ora). Colpo di scena, arriva la prima da Forza Italia

Tredici, per adesso, i senatori che lasciano il Pd: per l’ufficialità bisognerà attendere le dichiarazioni al capogruppo al Senato Andrea Marcucci

Mentre alla Camera il numero minimo dei deputati per formare un nuovo gruppo è ampiamente superato, la conta si fa più incandescente al Senato. In via di definizione chi, tra i parlamentari Pd di Palazzo Madama, lascerà il partito per confluire nella nuova formazione di Matteo Renzi. L’ufficialità sarà data nel pomeriggio, quando i senatori uscenti dovranno presentarsi ad Andrea Marcucci per comunicare la propria decisione.

Passate le 15:30 del 18 settembre, arriva la prima vera, grande, novità del nuovo partito di Renzi. Ad aderirvi, Donatella Conzetti: la senatrice lascia Forza Italia per entrare in Italia Viva. La quale annuncia: «In molti senatori di Fi c’è un disagio simile al mio». Potrebbe essere la prima di altri parlamentari di centrodestra, quindi, che passano a sostenere il Governo.

La deriva sovranista della destra

«In assenza di novità politiche di rilievo – spiega Conzatti -, sarei rimasta nel gruppo parlamentare di Forza Italia, dove ho trovato e conosciuto molte persone di grande spessore umano, politico e culturale, molte delle quali vivono con disagio non dissimile dal mio la crescente consapevolezza di non poter più arginare, ma ormai soltanto subire le posizioni di matrice sovranista e antieuropeista».

Senatori di Italia viva

Quattordici, per adesso, le adesioni (quasi) sicure dei sentori Pd a Italia viva: Matteo Renzi, Francesco Bonifazi, Teresa Bellanova, Ernesto Magorno, Laura Garavini, Eugenio Comincini, Davide Faraone, Valeria Sudano, Nadia Ginetti, Leonardo Grimani, Giuseppe Cucca, Mauro Maria Marino, Daniela Sbrollini e la forzista Donatella Conzatti. Fa discutere la posizione del senatore Tommaso Cerno: dato per certo, fino a ieri sera, il suo passaggio a Italia viva, il giornalista ha fatto sapere che resterà, invece, nel partito democratico.

Deputati di Italia viva

La lista dei deputati, invece, è composta dal vicepresidente della Camera Ettore Rosato, che sarà coordinatore di Italia viva, Luigi Marattin (probabile capogruppo), Ivan Scalfarotto, Maria Elena Boschi, Gennaro Migliore, Michele Anzaldi, Roberto Giachetti, Silvia Fregolent, Marco Di Maio, Luciano Nobili, Lucia Annibali, Mauro Del Barba, Mattia Mor, Nicola Carè, Massimo Ungaro, Maria Chiara Gadda, Gianfranco Librandi, Raffaella Paita, Vito De Filippo e Matteo Colaninno.

Sullo stesso tema: