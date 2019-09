Nencini salva Renzi dal gruppo Misto: al Senato nascerà Psi-Italia Viva. Superati i 40 parlamentari

«Si chiamerà Partito Socialista-Italia Viva il gruppo parlamentare che proprio in queste ore abbiamo costituito e nel quale sono confluiti i fuoriusciti dal Pd e altri senatori». È quanto scrive Riccardo Nencini, il segretario del Partito socialista italiano, in una newsletter agli iscritti. Si ufficializza così la notizia che circolava nelle ultime ore in ambienti parlamentari.

Nencini si è presentato con il suo partito alle ultimi elezioni, il che agevola l’iter di formazione di un gruppo autonomo per il nuovo partito di Matteo Renzi. Di contro, il Psi ha bisogno di ampliare il numero dei suoi parlamentari per poter essere più solido in Senato.

«Questo gruppo ci consentirà una presenza più efficace al Senato oltre alla possibilità di essere più presenti negli organi di comunicazione», continua la nota. «Il gruppo è naturalmente aperto a quei senatori che intendano sposare una linea riformista. Tutto il resto non cambia. Riccardo Nencini è, e resterà nel PSI».

E Renzi supera i 40 parlamentari

Intanto, Italia Viva guadagna numeri parlamentari oltre le aspettative. I nuovi gruppi renziani avrebbero toccato quota 41 – tra deputati e senatori – e l’ex premier conta di arrivare almeno a 50 parlamentari entro la Leopolda del 19 ottobre, che sarà il suo atto fondativo.

Una pattuglia decisamente più consistente rispetto alle previsioni iniziali: secondo il Corriere della Sera sono 26 deputati e 15 senatori; 38 su 41 vengono dal Pd, a cui si aggiungono il senatore Nencini (Partito socialista), la senatrice Donatella Conzatti (da Forza Italia) e il deputato Gabriele Toccafondi (da Civica popolare).

Per il momento, però, ai numeri dei parlamentari non sembrano corrispondere buone percentuali nei sondaggi: Italia Viva, secondo l’ultima rilevazione Emg, oggi raccoglierebbe solo il 3/4% dei consensi tra gli elettori.

