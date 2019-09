Brexit: Corte Suprema dichiara illegale lo stop del Parlamento

La Corte Suprema del Regno Unito ha dichiarato oggi illegale la sospensione (Prorogation) del Parlamento voluta da Boris Johnson fino al 14 ottobre. Il primo ministro Tory aveva implementato la misura nel pieno della crisi sulla Brexit, ma la più alta corte del Paese ha determinato che non aveva il diritto di farlo.

Schiaffo quindi al premier inglese e vittoria per i partigiani del Remain, che avevano presentato un ricorso. Il verdetto è stato raggiunto all’unanimità dal collegio degli 11 giudici.

Quindi è come se il Parlamento non fosse «mai stato prorogato», ha deciso la Corte. Ora spetta agli speaker della camera del Comuni e quella dei Lord il potere di riconvocare il Parlamento il prima possibile.

Le opposizioni chiedono le dimissioni di Johnson

Partono intanto le prime richieste di dimissioni nei confronti di Boris Johnson da parte delle opposizioni britanniche dopo la pesantissima sentenza della Corte Suprema, mentre s’ipotizza che le Camere possano essere riconvocate già domani.

La prima a parlare di dimissioni come «la prima cosa decente» che Johnson dovrebbe fare è stata Joanna Cherry, deputata indipendentista scozzese dell’Snp, in prima fila in uno dei ricorsi presentati contro la sospensione. Secondo Cherry, il verdetto stabilisce che nessuno, neppure un monarca, è al di sopra della legge».

Voci in favore delle dimissioni arrivano anche dal Labour, mentre per la leader liberaldemocratica Jo Swinson, «Johnson non è adeguato a fare il primo ministro». Esulta anche Gina Miller, l’attivista pro Remain promotrice di un altro dei ricorsi, secondo cui la sentenza non è politica, ma fa valere la legge e ripristina «lo stato di diritto».

Anche il leader dei Labour Jeremy Corbyn ha chiesto le dimissioni del primo ministro Johnson.

Jeremy Corbyn calls on Boris Johnson to resign https://t.co/oscaIK40kf — The Independent (@Independent) September 24, 2019

