Fine vita, in corso l’udienza alla Corte Costituzionale. Cappato: «La politica ha scelto di non scegliere»

Alla Consulta è cominciata l’udienza pubblica sulla costituzionalità dell’aiuto al suicidio, sollevata dalla Corte d’Assise di Milano nell’ambito del processo a Marco Cappato. La decisione potrebbe arrivare in serata.

Il radicale accompagnò in Svizzera per il suicidio assistito Dj Fabo, nome d’arte di Fabiano Antoniani, il giovane rimasto cieco e tetraplegico a causa di un incidente stradale avvenuto nel 2014. Accanto a lui, in aula, la compagna di Antoniani, Valeria, e Mina Welby, compagna di Piergiorgio Welby, morto nel 2006.

«Ho aiutato Fabiano perché l’ho ritenuto un mio dovere morale. Ora vediamo se può essere riconosciuto come diritto. C’è in causa la libertà fondamentale di tante persone che si trovano in condizione di sofferenze insopportabili che non vogliono più subire».

«I capi dei partiti hanno preferito di impedire ai loro parlamentare di decidere su un tema dove non vale la logica della rissa».

In aula

«Fabiano ha cercato di rendere pubblica la sua sofferenza, per rendere la sua battaglia una battaglia per la libertà di tutti quanti», dice Valeria Imbrogno, la compagna di Fabiano Antoniani. «Certamente Piergiorgio sarebbe molto contento, e credo che molte persone si rivolgono noi chiedendo il suicidio assistito in Svizzera, non dovranno più avere paura di potere morire anche in Italia», aggiunge Mina Welby.

La Corte riconosca che «la dignità del morire non è meno importante della dignità di vivere» e «non dimentichi chi entrerà in una notte senza fine, una notte in cui nessuno dovrebbe essere lasciato solo», dice nel suo intervento l’avvocato Vittorio Manes, difensore di Marco Cappato. «Il Parlamento ha deciso di non decidere e coerenza impone alla Corte di non fare un passo indietro», ha aggiunto riferendosi all’ordinanza con cui, un anno fa, la Consulta sospese la sua decisione per dare il tempo al Parlamento di legiferare sul fine vita.

Nel suo intervento, l’avvocato ha citato poi il «coraggio» di Fabiano Antoniani, e la «solidarietà» di Marco Cappato che, accompagnandolo, ha «accolto il suo grido di dolore».

