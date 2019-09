Gender fluid, arrivano le bambole senza genere

Capelli lunghi, corti, rasati. Gonne, pantaloncini, tutù, pantaloni lunghi. Femmina o maschio? Nessun genere. Sono le nuove bambole di Mattel che ha lanciato la prima linea “gender fluid“.

La collezione si chiama Creatable World – la stessa famiglia di Barbie – è in vendita da oggi, 25 settembre, e comprende sei bambole dalle diverse tonalità della pelle. Al fianco di Mattel ha lavorato al progetto un team di medici e genitori.

Le nuove bambole non hanno seno, hanno spalle larghe e incluso nel pacchetto c’è un kit di accessori: saranno i bambini a personalizzare la bambola a loro piacimento. Dunque nessun genere fisso, piena libertà, possibilità di cambiare e di sperimentare, di scegliere pettinatura, abbigliamento, “personalità”.

In our world, dolls are as limitless as the kids who play with them. Introducing #CreatableWorld, a doll line designed to keep labels out and invite everyone in. #AllWelcome



