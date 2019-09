Il deputato leghista contro Greta: «Mi fossi atteggiato come te alla tua età avrei preso due sberloni»

«Viaggia in barca a vela come una star a 16 anni dicendo delle ovvietà imbarazzanti, finanziata da chi non si sa, per prendere a pesci in faccia le istituzioni. Più che infanzia, ti hanno rubato l’educazione!».

È con queste parole che Paolo Tiramani, sindaco di Borgosesia (Vercelli) e deputato leghista, ha commentato su Facebook l’intervento all’Onu dell’attivista svedese Greta Thunberg.

«Mi fossi atteggiato come te alla tua età prima prendevo due sberloni da mamma e per finire un calcio nel sedere da papà», si leggeva nel post, poi rimosso dal deputato del Carroccio.

Il post del deputato leghista Paolo Tiramani contro Greta Thunberg, poi rimosso

Il contenuto dapprima era pubblico e visibile a tutti, ma dopo esser stato ripubblicato sulla pagina di Selvaggia Lucarelli – secondo quanto riferito da Tiramani – è stato reso privato a causa dell’elevato numero di commenti in difesa dell’attivista svedese.

«Greta ha affrontato a volte le istituzioni in modo maleducato e irriverente – ha spiegato il sindaco di Borgosesia a 7Gold, nella giornata in cui i giovani sono scesi in piazza in tutta Italia per fermare il cambiamento climatico -. Ieri ho scritto un post, sono stato stalkerato grazie alla mitica Selvaggia Lucarelli che ha ripreso quello che ho detto».

«Sono stato aggredito dagli hater perché ho detto che non ho condiviso alcune frasi pronunciate da Greta all’Onu prima di tutto quella relativa all’infanzia rubata. È una frase irrispettosa verso tutti i bambini sfruttati come mano d’opera o per turismo sessuale», ha spiegato il deputato della Lega.

«A loro sì che l’infanzia è stata rubata. Il problema c’è, ma il modo di affrontarlo è totalmente sbagliato. Ci sono documenti di scienziati che evidenziano il problema, ma non dicono le ovvietà di Greta», ha chiosato infine Tiramani.

Sullo stesso tema: