Fridays for future, Greta retwitta le immagini delle folle in corteo e saluta l’Italia: «Incredibili»

«Immagini incredibili da tutta l’Italia!», twitta Greta Thumberg allegando una clip del corteo di Torino. E quasi sembra stupirsi delle folle oceaniche che è riuscita a mobilitare in giro per il mondo nel giorno della manifestazione ambientalista contro i cambiamenti climatici.

Dal suo account Twitter – che conta 2,4 milioni di follower – sono stati condivisi alla spicciolata i cinguettii ricchi di immagini che hanno per protagonisti i giovani di molti Paesi in giro per il mondo che invadono le strade.

Quanto a quelli dell’Italia, i contributi arrivano da Catania, Bologna, Genova, Venezia, Forlì, Palermo. E ancora: Reggio Calabria, Roma, Milano, Viareggio, Pisa, Torino. I numeri da registrare sono senza precedenti. Torino, per esempio, ha visto sfilare, secondo gli organizzatori, «150mila ragazzi».

Roma

Bologna

Napoli

Catania

Genova

Forlì

Milano

Reggio Calabria

Reggio Calabria, italy. 🇮🇹

It’s a small town but we were there cause we want to do something and not stand there and just watch! #climatestrike #FridayForFuture pic.twitter.com/HymtcyiIGQ — chiara 🌟 bday girl (@LovingShawbrina) September 27, 2019

Palermo

Venezia

Viareggio

#fridaysforfuture #climatestrike #viareggio #italy The view from my balcony today in a little beach town with a population of about 70,000. We thank all of you kids. 🙏 pic.twitter.com/rtzCI68ZMP — AmFera (@fera_lucio) September 27, 2019

Pisa

L’attivista: «Il cambiamento sta arrivando»

«Buona fortuna a tutti quelli che protestano in tutto il mondo: il cambiamento sta arrivando!!», recita un altro tweet dell’attivista 16enne svedese che augura così il successo ai cortei di tutto il mondo.

Questo è il terzo sciopero globale per il clima. La settimana per la lotta ai cambiamenti climatici – a cui hanno aderito 150 paesi – è iniziata venerdì 20 settembre con la grande marcia a New York guidata da Greta Thunberg ed è continuata con il suo appello ai leader mondiali.

In copertina: una via di Torino

Leggi anche: