Da Nord a Sud. Migliaia di giovani in tutta Italia scendono in strada per uno scopo comune: fermare il cambiamento climatico

È l’ultimo giorno del terzo Sciopero Globale per il clima e si conclude con cortei in tutto il mondo. La settimana per la lotta ai cambiamenti climatici – a cui hanno aderito 150 paesi – è iniziata venerdì 20 con la grande marcia a New York guidata della giovane attivista svedese Greta Thunberg ed è continuata con il suo appello diretto e senza freni ai leader mondiali.

Lo sciopero per il clima a Milano, i manifestanti arrivano in piazza – foto Felice Florio

Durante l’assemblea generale delle Nazioni Unite la 16enne ambientalista si è rivolta ai Paesi riuniti per il meeting annuale dell’Onu: «Come osate a continuare a guardare dall’altra parte e venire qui dicendo che stanno facendo abbastanza?», ha detto l’attivista svedese in un appello pieno di rabbia.

9.36 - 27 settembre

Bre da Verona ha risposto alla nostra call to action. Anche dalla piazza dell’ Arena i giovani sono riuniti per manifestare contro il cambiamento climatico.

9.30 - 27 settembre

Ai ragazzi delle scuole superiore si sono aggiunti gli studenti dell’Università Statale di Milano.

Dal Politecnico è arrivata una delegazione di studenti e professori: insieme hanno realizzato uno striscione per spiegare cause e scenari del cambiamento climatico.

Il tuo browser non supporta il tag iframe

9.23 - 27 settembre

Non sono passati neanche 20 minuti dall’inizio del corteo, e sono arrivati migliaia di studenti da Cimiano e l’hinterland milanese: «Siamo troppi, non sappiamo più dove metterci», dicono dal risciò.

Intanto manifestazioni parallele stanno prendendo piede in più done della città: piazzale Lotto è in corso un blocco stradale di 2.000 studenti, a Porta Venezia si stanno radunando alcuni collettivi studenteschi di Milano.

9.00 - 27 settembre

Il corteo è partito alle ore 9: in testa, gli organizzatori trasportano un albero con scritto «- cemento + verde pubblico».

Anche una città come Milano, apparentemente così attenta alle tematiche ambientali, non soddisfa gli organizzatori: «Ci sono pareri contrastanti, dovrebbero fare molto di più – dice Sarah -, ma per oggi, le polemiche politiche le lasciamo ad altri».

8.30 - 27 settembre

Alle 8:30 piazza Castello era piena: dietro un risciò da dove gli organizzatori aizzano i ragazzi, si è raccolto un fiume di cartelloni e facce colorate. Il corteo è così lungo che arriva dal Foro Bonaparte fino alle porte del Castello Sforzesco.

“Our house is on fire”, la nostra casa è in fiamme, il riferimento è al libro e al discorso di Greta Thunberg. Milano, 27 settembre

8.00 - 27 settembre

Dalle 8.00 di mattina, dai tornelli della fermata Cairoli di Milano sono iniziati a passare tanti ragazzi e altrettanti striscioni. «Siamo decine di migliaia», ha detto Miriam, tra gli organizzatori della manifestazione milanese. «I politici non devono venire qua a fare i selfie, devono fare il loro lavoro».

