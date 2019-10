Finlandia, armato con una spada in una scuola aggredisce gli studenti: un morto e 10 feriti, due sono gravi

È di un morto e dieci feriti il bilancio in una scuola all’interno di un centro commerciale a Kuopio, in Finlandia, dove un uomo ha fatto irruzione brandendo una spada e aggredendo gli studenti dell’istituto tecnico. Due ragazzi sarebbero feriti in modo grave.

Inizialmente si era ipotizzato che si trattasse semplicemente di un lungo coltello, ma le ultime notizie parlano invece di una vera e propria spada. I media locali hanno riferito che sono stati sparati colpi di arma da fuoco. L’aggressore sarebbe stato ferito gravemente dalle forze di polizia.

Foto: wikicommons

