Sparatoria in Questura a Trieste, le telecamere hanno ripreso tutto. Il questore: «Fasi drammatiche»

Dal conflitto a fuoco col personale di guardia al tentativo di fuga di Alejandro Stephan Meran. Tutto in un video

Quei momenti concitati, quei colpi di pistola (che hanno portato alla morte di due poliziotti durante una sparatoria nella Questura di Trieste) sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. A dirlo è il Questore Giuseppe Petronzi che parla di «fasi estremamente concitate e al tempo stesso drammatiche»

Fasi che «hanno testimoniato la capacità di risposta dell’apparato che è riuscito a rendere inerte e a fermare la persona immediatamente, scongiurando la possibilità che potesse fare danni peggiori».

«Strage sfiorata? È un dato di fatto» ha aggiunto il Questore. L’omicida «aveva delle armi in pugno»: «Fortunatamente e tragicamente c’eravamo solo noi poliziotti, quindi fortunatamente non erano esposte altre persone. La potenzialità era tale che il bilancio avrebbe potuto essere più tragico».

Cosa è stato ripreso

A documentare una parte della sparatoria ci sarebbero le telecamere dell’atrio e dell’esterno della Questura, già sequestrate dall’autorità giudiziaria. Dal conflitto a fuoco col personale di guardia al tentativo di fuga di Alejandro Stephan Meran.

Quest’ultimo, stando a ciò che si legge sul decreto di fermo, nel corso della sparatoria all’interno della Questura, ha mostrato «lucidità» portando avanti «l’azione aggressiva». Rilevata, dunque, l’assenza di riscontri oggettivi su una possibile malattia psichica dell’uomo.

Secondo gli inquirenti, le uniche prove in merito a un presunto disagio psichico provengono dalle testimonianze dei familiari e sono, dunque, di parte. Verifiche verranno fatte solo in un secondo momento oppure nel caso in cui dalla Germania dovessero giungere atti o documenti che comprovino i presunti disagi psichici di Meran.

Agente ferito in buone condizioni

Mentre i due poliziotti sono deceduti, rimangono stazionarie le condizioni di Meran, ricoverato nel reparto di Medicina d’urgenza e curato con terapia farmacologica. Attualmente è piantonato in ospedale dalle forze dell’ordine.

Buone le condizioni del poliziotto ferito durante la sparatoria. L’agente – operato due sere fa alla mano sinistra – è ricoverato nel reparto di ortopedia.

Entrambi sono ricoverati all’ospedale di Cattinara.

Foto in copertina: Andrea Pierini per Ansa

