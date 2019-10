L’annuncio di Renzi nel giorno della festa grillina: «Oggi presento il simbolo di Italia viva»

Quale sarà il nuovo simbolo di Italia viva, il partito fondato da Matteo Renzi? L’appuntamento è per oggi alle 18 sui social, dove l’ex premier annuncerà la novità.

Una proposta, nel frattempo, c’è stata. Arriva dal fumettista Makkox ieri a Propaganda Live su La7. Proposta che Renzi, suo malgrado, deve declinare. «Temo di non poterlo utilizzare per una questione di diritti, ma mi inchino al genio di Makkox. Un logo fenomenale, il suo. Ma per scoprire il vero simbolo di Italia Viva vi aspetto qui, oggi, alle 18. Ci sarà una sorpresa», scrive su twitter, postando il video della trasmissione.

Temo di non poterlo utilizzare per una questione di diritti, ma mi inchino al genio di @Makkox. Un logo fenomenale, il suo. Ma per scoprire il vero SIMBOLO di #ItaliaViva vi aspetto qui, oggi, alle 18. Ci sarà una sorpresa pic.twitter.com/aSCpyCU8Uw — Matteo Renzi (@matteorenzi) October 12, 2019

La versione di Makkox

A Propaganda Live su La7, ieri sera il fumettista e disegnatore Makkox ha disegnato ironicamente un possibile simbolo di Italia viva, sulla base dei ‘suggerimenti’ arrivati da alcuni cittadini.

Eccoli: strada, galleria, gambe, cammino, sole, la spiga («questo simbolo sovranista», dice Diego Bianchi), campi («non è facile, c’ho dovuto fare pure lo spaventapasseri per far capire, ma vabbè», dice Makkox), scritta («basta simboli», dicono gli intervistati), bandiera («il tricolore non si nega a nessuno», aggiunge Zoro, mare e monti – e Makkox disegna una Mare e Monti, foresta amazzonica, vela, Pianeta Terra e Papa Wojtyla.

Leggi anche: