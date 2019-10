Simone Biles, la ginnasta più forte al mondo che è già leggenda

A 22 anni, è lei l’atleta più forte del mondo. La pluricampionessa statunitense Simone Biles è letteralmente inarrestabile: dopo l’oro a squadre di martedì, si è aggiudicata anche il titolo individuale All Around con il punteggio di 58.999.

Un oro che va ad aggiungersi ai 15 già conquistati e che la avvicina sempre di più al record assoluto di 23 medaglie mondiali di Vitaly Scherbo. Record che potrebbe eguagliare nel fine settimana, già oggi, vincendo solo una delle quattro finali per attrezzo in programma.

Lei è già nella leggenda: come ricorda VoxNews, ha già il maggior numero di medaglie d’oro a livello mondiale rispetto a qualsiasi ginnasta, uomo o donna che sia. Simone Biles ha vinto la medaglia d’oro ogni anno, fin dal 2013. È la prima e unica ginnasta nella storia a vincere quattro titoli mondiali. Tre consecutivi – anche qui è la prima nella storia.

La querelle

Simone Arianne Biles nasce a Columbus, in Ohio, il 14 marzo 1997. Quattro volte campionessa olimpica, fa parte delle Final Five, la squadra nazionale statunitense vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Si allena – e vive – in Texas, in una palestra che ha contribuito a fondare con la famiglia e l’allenatrice Aimee Boorman.

A inizio ottobre, l’atleta si è scagliata contro la commissione giudicante ai Mondiali 2019 di ginnastica artistica. Motivo? Lo Tsukahara avvitato in uscita dalla trave, elemento eseguito da lei per la prima volta nella storia, è stato riconosciuto soltanto con una difficoltà H, si legge su OA Sports: troppo poco, avrebbe meritato una J come il difficilissimo doppio salto con triplo avvitamento al corpo libero, altro elemento inventato da lei e pronto a entrare nel codice dei punteggi.

Simone Biles of USA alla finale Balance Beam women’s Final dei FIG Artistic Gymnastics World Championships a Doha, Qatar, 3 novembre 2018. EPA/Noushad Thekkayil

«Sono sicura che se lo avesse eseguito una ginnasta proveniente da un altro Paese allora lo Tsukahara avvitato sarebbe stato una J», attacca la campionessa parlando con la NBC. «Invece perché sono io… Gareggio in un mio campionato a parte? Forse, ma non significa che non debbano riconoscere quello che faccio. Ci chiedono di alzare le difficoltà e di dare più artisticità migliorando le skill. Lo facciamo ma poi non lo riconoscono. Ora è semplice: se dai soltanto una H a quell’elemento non lo farà nessuno, con una J ci avrebbero provato altre».

VIDEO Simone Biles oltre l’umano Tsukahara avvitato alla trave, triplo doppio al corpo libero! Elementi impossibili, prima nella storia https://t.co/iR91k6ieJm — OA SPORT (@OA_Sport) August 7, 2019

«Nell’assegnazione dei valori a un nuovo elemento, la commissione tecnica prende in considerazione diversi aspetti: il rischio, la sicurezza delle ginnaste e in che direzione tecnica sta andando la disciplina», ha risposto la Federazione con un comunicato stampa.

La FIG «ha incoraggiato, negli ultimi due cicli olimpici, l’esecuzione perfetta e l’artisticità, pur continuando a incoraggiare lo sviluppo delle skills. Tenendo in considerazione questi aspetti, è stato assegnato un valore “ragionevole” allo Tsukahara avvitato di Simone Biles: ci sono dei rischi concreti, tra cui un potenziale atterraggio sul collo. Ci sono diversi esempi di come la FIG preservi e protegga gli atleti, ad esempio sono stati vietati il triplo salto al volteggio».

Insomma, sì. Simone Biles è “troppo brava”. Il suo esercizio, in quel caso, è pericoloso e la valutazione più bassa serve alla Federazione per scoraggiare altre ginnaste meno dotate di Biles a emularla e magari farsi male, molto male.

Gli esercizi

Incanta, Simone Biles, con i suoi esercizi a corpo libero. Come quando, durante la finale dei campionati statunitensi di ginnastica artistica, ha eseguito un doppio salto raccolto all’indietro con triplo avvitamento. Lì non solo aveva presentato il doppio salto mortale con doppio avvitamento alla trave, ma anche questo secondo esercizio mai eseguito prima da un’atleta.

O meglio, per lei non era la prima volta: nella prima occasione, però, non era riuscita a bilanciare il corpo in fase di atterraggio, concludendo il salto poggiando le mani a terra.

Durante la finale Simone Biles ha invece eseguito in maniera impeccabile l’esercizio. Il salto, già incredibile per elevazione e massimo controllo del corpo, è ancor più impressionante in slow motion.

Simone Biles, in extreme slow motion. pic.twitter.com/mjdYp0zwkv — Timothy Burke (@bubbaprog) August 12, 2019

In copertina Simone Biles alla finale Floor women’s All-Around ai FIG Artistic Gymnastics World Championships a Stoccarda, in Germania, 10 ottobre 2019. EPA/Daniel Kopatsch

