Barcellona come Hong Kong, carica della polizia contro i manifestanti all’aeroporto – Il Video

La manifestazione contro le condanne ai leader indipendentisti in Catalogna è arrivata anche in aeroporto, nonostante i collegamenti siano stati interrotti. Si tratta dell’aeroporto di Barcellona-El Prat, il principale aeroporto di Barcellona.

Il servizio ferroviario per l’aeroporto era stato inizialmente sospeso, ma dopo circa 50 minuti ha ripreso a funzionare. I manifestanti sono scesi in strada per ostacolare il traffico di macchine e dirigersi verso l’aeroporto, dove continuano ad arrivare.

La strategia dei manifestanti è la stessa usata a Hong Kong, come anche a Londra da Extinction Rebellion: bloccare il traffico, impedire o rallentare la circolazione. La mobilitazione in Catalogna, chiamata sui social # TsunamiDemocràtic, è cresciuta in intensità nelle prime ore del pomeriggio.

L'andana de Passeig de Gràcia pleníssima de gent que va cap a l'aeroport #TsunamiDemocràtic pic.twitter.com/h2TR5Fwpw2 — Aina Torres Rexach (@ainatorres_) October 14, 2019

L’aeroporto

Tots a tot arreu, tota l’estona!

Ara a l’aeroport i al vespre a les places.



Aquí podeu trobar els bitllets d’avió😉 https://t.co/7EUBoGT8mc



No ens rendirem!#LaForçaDeLaGent pic.twitter.com/mp8aIJwB4J — Sergi Sabrià (@sergisabria) October 14, 2019

Anche in questo caso la reazione della polizia non si è fatta attendere: in assetto anti-sommossa, i Mossos de Esquadra, hanno caricato i manifestanti che si erano radunati alle partenze dell’aeroporto di Barcellona. Come mostrano le immagini, gli agenti hanno usato i manganelli per respingere la folla che si stava dirigendo dall’uscita della metropolitana al terminal principale.

Mossos ostian a la gent a l’aeroport de #Barcelona pic.twitter.com/k9AgFFGkCW — Anna Mestres 🎗 (@HannaMestres) October 14, 2019

Els mossos no van identificats a l'aeroport del Prat. Es prepara el terreny per treballar amb impunitat.@MiquelBuch algo a dir? @centre_IRIDIA @rac1 @RaholaOficial pic.twitter.com/8Cf0woyDlh — Jordi (@jordirodriee) October 14, 2019

