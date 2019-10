La California è il primo Stato Usa a richiedere il servizio di aborto farmacologico nelle università pubbliche

Mentre in diversi Stati Usa, i governatori tentano di aumentare le restrizioni sulle pratiche abortive, o rendere l’aborto – de facto – illegale (pratiche note ai più con l’appellativo di «heartbeat bill»), la California va in direzione opposta e diventa il primo Stato americano a rendere obbligatorio il servizio di aborto farmacologico nelle università dello Stato.

To achieve true equality, women must have control over their own bodies.

@GavinNewsom signed legislation expanding access to reproductive health care services, including @SenatorLeyva’s #SB24 to increase access to reproductive health care at UC & CSU campuses. #CaliforniaForAll pic.twitter.com/CSMDL8KG1U